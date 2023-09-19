عمر هلال مخرج "فوى فوى فوى" يعتذر للصحفيين: أنتم أصحاب الفضل

تسبب رد عمر هلال، مخرج فيلم "فوي فوي فوي"، على سؤال من أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، في حالة من الغضب ولاستياء، ومطالبات بمقاطعة أعماله والفنان محمد فراج بطل العمل.

"هلال" رد على الهجوم الذي تعرّض له خلال اليومين الماضيين، عقب في منشور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقدمًا اعتذارا للصحفيين على رده، مشيرًا إلى أنه "فهم خطأ".

وقال:"توضيح يخص الصحافة: يتم تداول بعض الكلام يؤشر إلى أني أسأت الرد على سؤال لصحفي، أولا: أنا آسف إذا أخد هذا الرد على أنه استهزاء، فهو لم يكن، بل كان توضيح فيه عشم وضحك مع صحفي، أنا حسيت إن دمه خفيف لمّا عمل معايا انترفيو على الرد كاربت، عفوا إذا كنت هزرت معاك.. والله مقصدش، الجو كان لذيذ ومحتفلين بالفيلم، وكنت حاسس إنك شخصيًا شخص يحب النكته".

وتابع: "كل التقدير والاحترام للصحافي، والإعلام والنقاد، وكيف لا وأنتم أصحاب الفضل في هذه القصة، والفيلم، شكرًا لكم".

هذا وأعرب المخرج عمر هلال، عن سعادته البالغة بترشيح فيلمه "ڤوي ڤوي ڤوي"، لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023.

وقال "هلال"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ياما انت كريم يارب يارب أشكرك على كل حاجة أحمدك يارب.. فوي فوي فوي المرشح من مصر لجائزة الأوسكار للفيلم الأجنبي".

وأضاف المخرج عمر هلال:"هشكر ناس كتير أوي أوي أوي بعد شوية، عشان العرض الخاص في دبي على وشك البدايه، لكن أنا مش مصدق نفسي الحمد الله".