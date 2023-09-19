طه دسوقى: سعيد بترشيح فيلم "فوى فوى فوى" لجائزة الأوسكار

أعرب الفنان طه دسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادته بترشيح فيلم "فوي فوي فوي" لجائزة الأوسكار في فئة أحسن فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

وقال طه دسوقي، إن ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" من قبل اللجنة الخاصة بترشيحه أفلام الأوسكار كان مفاجأة غير متوقعة لصناع الفيلم.

وأضاف أنه تحمس جدا لفكرة الفيلم والمشاركة به فور عرضه عليه، مشيرا إلى أن "الكيميا" التي جمعت أبطال الفيلم في الكواليس ظهرت على سياق الفيلم وأحداثه.

يذكر أن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أعلنت، أمس، عن أفضل فيلم أجنبي لعام 2023 والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين، عن اختيار فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" للمخرج عمر هلال مرشحاً مصريا، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت.

4 أفلام رشحت للمشاركة فى مسابقة أفضل فيلم أجنبى لجائزة الأوسكار

وكان هناك 4 أفلام مصرية ترشحت من قبل لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح؛ للمشاركة في مسابقة أفضل فيلم أجنبي لجائزة الأوسكار بجانب فيلم "فوي فوي فوي" وجاءت القائمة كالتالي:

وش في وش للفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

فيلم 19 ب للفنان سيد رجب.

فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز والنجم كريم محمود عبدالعزيز.

وفيلم الباب الأخضر لإياد نصار.

ونوهت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، ورأت اللجنة في العام الماضي، عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام

أحداث فيلم "فوى فوى فوى"

تدور أحداث فيلم "فوي فوي فوي" حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا متظاهراً بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه.

العمل من تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.