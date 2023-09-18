بأغلبية الأصوات.. ترشيح فيلم "فوى فوى فوى" لجائزة الأوسكار 2023

أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023 والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين، عن اختيار فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" للمخرج عمر هلال مرشحاً مصريا، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت.

وكان هناك 4 أفلام مصرية ترشحت من قبل لجنة أختيار الفيلم المصري المرشح؛ للمشاركة في مسابقة أفضل فيلم أجنبي لجائزة الأوسكار بجانب فيلم "فوي فوي فوي" وجاءت القائمة كالتالي:

وش في وش للفنان محمد ممدوح وأمينة خليل .

فيلم 19 ب للفنان سيد رجب.

فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز والنجم كريم محمود عبدالعزيز.

وفيلم الباب الأخضر لإياد نصار.

ونوهت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، ورأت اللجنة في العام الماضي، عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام.

أحداث فيلم "فوي فوي فوي"

فيلم "فوي فوي فوي" تدور أحداثه حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، متظاهراً بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.