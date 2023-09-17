الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل "ديسكفري وفوي فوي فوي" في"It’s Showtime" اليوم

ديسكفرى
ديسكفرى

يقدم برنامج It's Showtime الذي تقدمه الإعلامية سمر نعيم على قناة CBC، اليوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ30.

لقاءات مع محمد عبد الرحمن ومحمد محمود 

كما يجري البرنامج لقاءات مع عدد من النجوم منهم محمد عبد الرحمن توتا وفرح ومحمد محمود للحديث عن ردود الأفعال عن أعمالهم.

يقترب البرنامج أكثر من العلاقة الفنية بين الزوجين هاني عادل ودايموند بو عبود ومشاركتهم ودعمهم لبعضهم البعض في الأعمال الفنية المختلفة من تصريحات نجم فريق "وسط البلد" هاني عادل، ونتعرف أيضًا على المشروعات الغنائية المقبلة للمطربة التونسية غالية بن على.

وفي نهاية الحلقة نتعرف على تفاصيل مسلسل منصة Watch It الأصلي الجديد "ديسكفري" من صناعة، وتفاصيل شخصيات وقصة فيلم "فوي فوي فوي" من أبطاله في العرض الخاص به، والفيلم من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من نجوم الفن. 

ديسكفرى it s show time فيلم فوى فوى فوى مسلسل ديسكفري “watch it”

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