الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد رشدى تروى قصة عبلة كامل والثوم فى كواليس "لن أعيش فى جلباب أبى"

عبلة كامل
عبلة كامل

كشفت الفنانة ناهد رشدي، كواليس جديدة من  مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة النجم نور الشريف، قائلة: "الكواليس كانت في غاية الجمال، كنا فعلًا عائلة، إخوة بجد، وكأننا وسط أب وأم بجد". 

قصة البتنجان بالثوم للفنانة عبلة كامل

وأضافت ناهد رشدي، خلال لقائها ببرنامج "it's show time" المذاع عبر فضائية cbc، أن "الفنانة عبلة كامل كانت معتادة أن تأتي الصبح ومعها كمية فول وطعمية وبتنجان وبطاطس بالتوم، كانت تخلط التوم في الخلاط وتضعه على الأكل، وكان الكل يأكل ما عدا الأستاذ أحمد توفيق المخرج لايأكل". 

وتابعت الفنانة ناهد رشدي: “في أحد المرات جاءت الفنانة مدام كوثر العسال ودخلت إلى البلاتوه، وكانت تصرخ إيه ده.. ده ريحة توم.. توم توم توم.. لأ.. إيه ده، وكلم الأستاذ أحمد توفيق المخرج الأستاذ مصطفى محرم وحكى له عن الموقف، فكتبه مشهدا لمدام كوثر قالته في بيتها”.

عبلة كامل مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي برنامج التاسعة نور الشريف ناهد رشدي

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