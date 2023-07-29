السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض يروى كواليس دوره فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى

محمد رياض
محمد رياض

تحدث الفنان محمد رياض عن دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي، للنجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل.


وقال " رياض" خلال حواره في برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية أيمان ابو طالب، والمذاع علي قناة الحياة:" عبقرية الكاتب إسماعيل عبد الحافظ ، كاتب العمل جعلته يجعل من الرواية مسلسل تليفزيوني كبير، لافتاً أن الرواية الحقيقية للعمل حجمها كان صغير، ولكن " عبدالحافظ" بأسلوبه العبقري نجح في أن يسرد للأدوار ويتوسع بشكل مختلف".


وأضاف "رياض" المخرج أحمد توفيق مخرج المسلسل، كان بمثابة أب لي، متابعاً:" حظي كان حلو جداً في المسلسل دا مكنتش بحس اني بشتغل مع مخرج  دا كان أبويا".

 

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً على شاشة قناة الحياة.

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