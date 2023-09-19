بالصور.. أحمد صيام وعادل الفار فى بلاتوه مسلسل "بلا فلتر"

انتهى الفنان أحمد صيام من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أولى أحداث الاسكتشات الكوميدية لـ مسلسل «بلا فلتر»، بأحد استوديوهات منطقة حدائق الأهرام وذلك بمشاركة عدد من الفنانين من ضمنهم عادل الفار وغيرهم، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

وقال الفنان أحمد صيام في بيان صحفي بأن جذبته فكره حدوته هذا الاسكتش الكوميدي، لما يحتويه من عدة مفارقات كوميدية بحتة، مضيفاً، بأنه ممتنناً وسعيداً بالتعاون مع الأب الروحي لهذه الحبكة المخرج كارو اراراد متمنياً له الإستمرار لتسود البسمة والفرحة على وجوه المشاهدين مشيرًا، بأنه يتوقع له مستقبل باهر ومتميز فى هوليوود الشرق الأوسط.

المجتمع المصري

ومن جانبه أعرب الفنان حامد مرزوق عن إعجابه الشديد بهذا الاسكتش الكوميدى لما له من انعكاس عن سلوكيات المجتمع بشكل ساخر، مؤكدًا على أن تصور المخرج كارو اراراد يحاكى رصد التطورات الجذرية التى تحدث فى المجتمع المصرى بشكل كوميدى.

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت، حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الإجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

ويشار أن مسلسل «بلا فلتر» مكون من 30 حلقة منفصلة، فلكل حلقه منهما: اسكتشين أى لوحتين مختلفتين عن بعضهما البعض، من حيث الفنانين والفنانات والقصة المختلفة لكل اسكتش بمفرده ليختلف عن الآخر.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «بلا فلتر» وهو بطولة الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالى وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار ورشة كتابة مصرية وسورية يرأسهم: أحمد الجهينى وأيمن إسماعيل وحامد مرزوق وكارو اراراد وزكى ماردينى ومنصور ديب ومن إخراج كارو اراراد.

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