الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حتى لا ندمر الإبداع... أحمد صيام يطلب اجتماع برئيس اتحاد النقابات الفنية

احمد صيام
احمد صيام

طالب الفنان أحمد صيام بعقد اجتماع عاجل من قبل رئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبد العزيز؛ لوضع جميع مشاكل المهنة على طاولة البحث وطرح حلول لها.

وشارك “صيام” منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق قائلًا: “أستاذ عمر عبد العزيز الصديق العزيز والأخ الغالي ثم رئيس اتحاد النقابات الفنية أرجو منك الدعوة لاجتماع عاجل ومهم لكل عناصر صناعة الفن من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو ومديرين تصوير ومنتجين فنيين وممثلين لوضع جميع مشاكل المهنة على طاولة البحث وبشكل علنى أمام الجميع وكل جهة تطرح مشكلاتها بمنتهى الشفافية وبدون غضب أو تجني فئة على أخرى”.

واضاف: “أما ما يحدث الآن فهو هدم لهذه الصناعة لأن كل فئة تبحث عن مكاسبها فقط دون النظر للآخرين وأنا على يقين من أنك تستطيع أن تفعل هذا لما لك في القلوب والعقول من حب واحترام ومصداقية”.

وكانت نقابة المهن السينمائية أصدرت بيانًا صحفيًا شمل عددا من القرارات لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.

أحمد صيام نقابة المهن السينمائية نقابة المهن الموسيقية عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية

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