بتكريم 4 شخصيات.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة

تطلق مؤسسة “أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة” برئاسة سهير عبد القادر، فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة"، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى مساء الجمعة الموافق 22 سبتمبر بالأوبرا، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تفاصيل الافتتاح

ويخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده ويقدمه الإعلامى شريف نور الدين وتذيعه قناة “أون تى فى” وتبدأ مظاهره الاحتفالية فى السادسة مساءً بساحة الأوبرا الخارجية.

ويقدم الحفل عدد من الفرق الدولية عروضا فنية متنوعة هى الشمس الذهبية (الجزائر)، الفلكورية (سوريا )، فيزوالزى (زيمبابوى)، مجموعة الجداوي (المغرب)، التراثية (اليمن)، بانين (الكاميرون)، فريق ايقاع جمعية ادفانس (مصر).

وفى السابعة والنصف مساءًا، يشهد المسرح الكبير مراسم الافتتاح وتستهل بالسلام الوطنى، يليه فيلم عن فعاليات الملتقى المتنوعة، ثم كلمة رئيس الملتقي سهير عبد القادر ، بعدها يصعد اعضاء لجان تحكيم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الاستعراض والموسيقي والغناء، السينما والمسرح الى خشبة المسرح.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوى الهمم هم الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الطفل الهندى راجا أحد نماذج التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة.

وتليها عددً من الفقرات الفنية تشمل أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبو السعود من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة خالد عمار، تامر نبيل، أميرة سعيد، إستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز، اسكتش " الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز.

ويليه عرض لوحات استعراضية لفرق أحمد راجا (الهند)، الفالوجا (فلسطين)، ليوبرد (الكونغو الديموقراطية)، بالية انديجو (روسيا)، مالي جورزوياسكي (بولندا)، رانرانجا (سريلانكا)، المعنية أسومي (اليابان) بمشاركة فيفيان انطون وجنا خالد من مؤسسة اولادنا، جينجديزن (الصين)، عزيمتنا (الاردن)، الفنون التونسية، فريق سفارة بيلاروسيا.

ويختتم الحفل بأغنية “مع البلد دي” للفنان هاني شاكر من كلمات الشاعر أمير طعيمة والحان الموسيقار عزيز الشافعي، بمشاركة فيفيان انطون، جني خالد، خالد عمار واميرة سعيد، تليها أغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء ابو السعود والفنان محمد عادل من كلمات الشاعر عبد الله حسن والحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدى، لبني يحيي، إستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية واجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.