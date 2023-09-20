"للأسف مش هكون موجود".. تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكى

أعلن الفنان تامر هاشم، عن عدم مشاركته في حفل كايروكي المقبل بسبب فترة التعافي من عملية جراحية أجراها مؤخرًا.

تفاصيل إصابة تامر هاشم

وكتب تامر هاشم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من العملية، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

مشاركه تامر هاشم في ريفو

جدير بالذكر أن تامر هاشم، شارك في مسلسل "ريفو"، والذي تدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

وتعرض مجموعة قنوات CBC، مسلسل "ريفو" للنجم أمير عيد، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال الموسمين الأول والثانى.

شارك في بطولة مسلسل "ريفو" عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، و صدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.