الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"للأسف مش هكون موجود".. تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكى

تامر هاشم
تامر هاشم

أعلن الفنان تامر هاشم، عن عدم مشاركته في حفل كايروكي المقبل بسبب فترة التعافي من عملية جراحية أجراها مؤخرًا.

تفاصيل إصابة تامر هاشم 

وكتب تامر هاشم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:  "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من العملية، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

txt

"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

txt

من الإسكندرية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة فيلم الإسكندراني

txt

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

txt

غدًا.. أوس أوس يحل ضيفًا على "الراديو بيضحك" عبر 9090

txt

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم مارزيا تيديشي

txt

3 عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ المسرحي

txt

إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ8 لمهرجان شرم الشيخ المسرحى

txt

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ياسر صادق في دورته الـ 8

txt

بالصور.. أحمد صيام وعادل الفار فى بلاتوه مسلسل "بلا فلتر"

txt

الأفلام المصرية المشاركة فى المهرجانات داخل مصر وخارجها

مشاركه تامر هاشم في ريفو

جدير بالذكر أن تامر هاشم، شارك في مسلسل "ريفو"، والذي تدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

وتعرض مجموعة قنوات CBC، مسلسل "ريفو" للنجم أمير عيد، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال الموسمين الأول والثانى.

شارك في بطولة مسلسل "ريفو" عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، و صدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تامر هاشم هاشم “ريفو 2” أبطال مسلسل ريفو كايروك

مواد متعلقة

من الإسكندرية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة فيلم الإسكندراني

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

غدًا.. أوس أوس يحل ضيفًا على "الراديو بيضحك" عبر 9090

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم مارزيا تيديشي

3 عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ المسرحي

إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ8 لمهرجان شرم الشيخ المسرحى

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ياسر صادق في دورته الـ 8

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

تطلب الخلع من زوجها.. هالة أمام محكمة الأسرة: "مبيستحماش"

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

آخرها تونس.. زلازل تضرب 3 دول عربية دون خسائر أو حدوث أضرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقي جلال" في وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟