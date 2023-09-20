نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عن أنها خاطبت الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي.

وأدانت اللجنة كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء فى تصريحات تليفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوي، وتعتبره غير مقبول إطلاقًا، وتؤكد أنه يعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون.

وأكدت النقابة أن أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبر عن رأيه فى هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأى طالما كان فى إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة.

نقابة الصحفيين تقف مع طارق الشناوي

وأضافت النقابة في بيان لها أنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، ما دام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليست شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد وإن كان لاذعًا سبًا، ولا قذفًا يعطي للفنان الحق فى التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه.

وأعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عن كامل تضامنها مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، مع تقديم كل الدعم النقابي له، والتضامن معه في أية إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان مصطفى قمر.

وطالبت اللجنة نقابة المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين للاضطلاع بدورها في ضبط أية تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.