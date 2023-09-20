مصطفى قمر: بروتوكول تعاون بين 3 نقابات لوضع معايير احترام الفنان

أعلن الفنان مصطفى قمر، عن قرب توقيع بروتوكول تعاون جديد بين نقابة المهن التمثيلية والمهن السينمائية ونقابة الصحفيين، وذلك على أثر الأزمة الأخيرة التى اشتعلت بينه والناقد الفنى طارق الشناوى بعد تصريحات الأخير حول فيلم "أولاد حريم كريم".

مصطفى قمر: بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين مع نقابة الصحفيين

ونشر "قمر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بكل من الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وعلق قائلا: "قريبا بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين مع نقابة الصحفيين لوضع معايير لاحترام الفنان المصري وعدم المساس بحقه الادبي وتاريخه الفني".

منشور مصطفى قمر

تفاصيل الأزمة بين مصطفى قمر وطارق الشناوى

وانتقد “الشناوي” فيلم "أولاد حريم كريم" خلال تصريحات تليفزيونية، قال فيها: "فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام والأعمال الفنية، والفيلم اتعمل بطريقة فيها تراجع، وملوش علاقة لا بالجزء الأول ولا بفن السينما اللي بنعيشه دلوقتي.. ومصطفى قمر مشكلته إنه عايش على الزمن القديم".

ورد مصطفى قمر، مهاجمًا “الشناوي”عبر حسابه على “فيس بوك”: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا.. وما تتكلمش عليا عشان متتهزأش.. طيب انت اللي جبته لنفسك، عموما ياللي اسمك طارق.. انت كاتب كلام أهبل.. يدل للمرة المليون إنك ما شفتش الفيلم.. وعموما اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم.. اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني".

وفي النهاية وجه مصطفى قمر رسالة غامضة إلى الشناوي قائلًا "فكرني كده شغلتك إيه؟؟.. هى من أربع حروف بيتهيألي"، مما أثار غضب متابعيه ونخبة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين لاسلوب الطرفين.