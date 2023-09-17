الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى قمر يكشف لـ"الباز" سبب هجومه على طارق الشناوى

طارق الشناوى ومحمد
طارق الشناوى ومحمد الباز ومصطفى قمر

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين الفنان مصطفى قمر، أوضح فيها الأخير سبب رده العنيف على الناقد الفني طارق الشناوي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "وصفت مصطفى قمر بالبلطجي، وأنه كان عنيفا ولم يجب أن يكون رده بهذا الشكل على نقد طارق الشناوي، حتى لو كان طارق الشناوي متجاوزا في بعض التعليقات".

تفاصيل مكالمة محمد الباز مع مصطفى قمر 

وأردف: "في اتصال جمعني مع أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية ومصطفى قمر، مصطفى قال إن أي حد يحط نفسه مكاني، ناقد قال إني فاشل وليس لدي مشروع أغان ولم أحقق شيئًا، لما أهلي وأولادي والجمهور، يقرأوا الكلام ده، والنقد لم ينصرف إلى الفيلم بقدر انصرافه إلى شخصي، كتبت ما كتبته لأرد عن نفسي الاتهام".

وعقب الباز: "مصطفى قمر لديه وجهة نظر، إنكم بصيتوا للعنف الذي عبرت به، ولم تروا العنف الذي واجهني به".

وأردف: "نحن أمام ناقد غاضب، وفنان له تاريخه، مصطفى قمر له جماهير، وهو من ضمن فنانين كبار الدول العربية تحتفي بهم، وحافظين أغانيهم أكثر مننا، وطارق الشناوي ناقد كبير له تاريخ، لذا هذه مبادرة بناشد فيها أربعة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، باعتبار طارق الشناوي عضو في نقابة الصحفيين، وطارق الشناوي، ومصطفى قمر، أن ينهوا الخلاف، ويوضح كل منهم وجهة نظره".

مصطفى قمر طارق الشناوي الباز اخر النهار أشرف زكي خالد البلشي

مواد متعلقة

المالية: 120 مليار جنيه دعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط

أسامة ربيع يكشف بطولة المرشدين المصريين فى التصدى لمؤامرة تعطيل قناة السويس

غياب الأربعة الكبار.. القاهرة الإخبارية تكشف فرص نجاح الأمم المتحدة في حل أزمتي الغذاء والمناخ

هل ما حدث بليبيا يمكن يتكرر في مصر؟.. وزارة الري تجيب

مستشار وزير المالية: 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية

"لن نترك مصرى يدفن خارج الوطن".. رد فعل السيسى بعد فاجعة درنة

"العيادي" يكشف خطورة الملف البيئي وسبب غياب ماكرون عن "الأمم المتحدة"

العويمر: الحروب والصراعات الدولية رفعت من معدلات النزوح

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

وفاة الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع السرطان

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية