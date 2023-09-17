الباز يطلق مبادرة لإنهاء خلاف مصطفى قمر وطارق الشناوي بوساطة الصحفيين والتمثيليين

أطلق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة لإنهاء الأزمة بين الفنان مصطفى قمر والناقد الفني طارق الشناوي، بوساطة نقابتي الصحفيين والتمثيليين.

مبادرة لإنهاء خلاف مصطفى قمر وطارق الشناوي

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "مبادرة بناشد فيها أربعة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، باعتبار طارق الشناوي عضو في نقابة الصحفيين، وطارق الشناوي، ومصطفى قمر، أن ينهوا الخلاف، ويوضح كل منهم وجهة نظره".

وأردف الباز: "الناس بتسخن بين الطرفين، وبتدعوهم للمحكمة، نتمنى من نقابتي الصحفيين، والمهن التمثيلية، التدخل لحل الخلاف وإصدار بيان محترم ومقدر، فالناقد يكمل الفنان، ويجب أن نلتفت لفنانين عندنا ثروة مفروض نحافظ عليها".