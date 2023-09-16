السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى قمر: "أولاد حريم كريم "خير مثال للسينما الراقية

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

قال مصطفى قمر، إن فيلم أولاد حريم كريم عمل راقي يحترم الجمهور، وبذل فيه مجهود كبير، معبراً:" الفيلم ده فيه 4 أغاني وبينهم واحدة لبنتي، وأنا سعيد بالعمل ده جداً".

السينما الراقية

وأكد قمر، خلال حواره لكاميرا برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يحترم جمهوره وكان حريص كل الحرص على تقديم سينما راقية، قائلاً: “أنا بحترم جمهوري وعايز أوريهم فيلم راقي عشان افتقدنا السينما الراقية”.

 

حريم كريم

وتابع:" فيلم أولاد حريم كريم مبذول فيه مجهود جبار من جميع أبطال العمل، وهذا العمل يحمل خفة دم وحالة جميلة بمشاركة ممثلين شباب".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

مصطفى قمر اولاد حريم كريم سبوت لايت صدى البلد

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