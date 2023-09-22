الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روائع عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى الأحد

مسرح معهد الموسيقى
مسرح معهد الموسيقى

نخبة مختارة من روائع موسيقار محمد عبد الوهاب الأجيال تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفل "وهابيات المقام" بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 24 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

txt

نقاد: مصطفى قمر لم يواكب العصر وحاول استعادة شهرته بـ"أولاد حريم كريم"

txt

البرومو الأول لمسلسل "على باب العمارة" وموعد عرضه

txt

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

txt

بينها "فوى فوى فوى".. قائمة الأفلام العربية المنافسة على جوائز الأوسكار

txt

سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية "دولارات دولارات" (فيديو)

txt

في ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

txt

أكتوبر المقبل.. معكم منى الشاذلى يبدأ موسمه الجديد على "ON"

txt

انتهاء صلاة الجنازة على والدة دينا الشربينى.. والجثمان يتجه لمقابر الأسرة

txt

الاثنين ..أمسية فنية لفرقتي "الحضرة والموسيقية" بالمركز القومي للمسرح

txt

سميرة محسن: تكريم "ميجا ستار" فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

ومن الأعمال المختارة كلا من "سهرت منه الليالي"، "فوق الشوك"، "إيه انكتبلى يا روحي معاكى"، "القريب منك بعيد"، "أنت الحب"، "قوللي عملك إيه"، "لأ مش أنا اللي أبكى"، "في يوم وليلة"، "لولا الملامة"، "حمال الآسية"، "الحب جميل" و "هذه ليلتي"، والأداء من أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

حفلات مختلفة لدار الاوبرا المصرية 

يشار إلى أن سلسلة حفلات "وهابيات" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتي في إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفني وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وتحت عنوان "الموسيقى والأصوات البشرية" يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو الإيطالي نيكولا ماراسكو، ومشاركة العازفتان غادة شاكر وأماني منير (بيانو) والمغنِّين السوبرانو منى رفلة، التينور عمرو مدحت، والباريتون خالد سمير، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم السبت 23 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود، إضافة إلى عدد من أغاني أشهر الأوبرات العالمية منها افتتاحية لافورزا ديل دستينو لڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق إشبيلية لـ روسيني، كافاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جاني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

الفرقة القومية العربية للموسيقى محمد عبدالوهاب اسرار محمد عبدالوهاب الدكتور محمد عبدالوهاب

مواد متعلقة

نقاد: مصطفى قمر لم يواكب العصر وحاول استعادة شهرته بـ"أولاد حريم كريم"

البرومو الأول لمسلسل "على باب العمارة" وموعد عرضه

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

بينها "فوى فوى فوى".. قائمة الأفلام العربية المنافسة على جوائز الأوسكار

سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية "دولارات دولارات" (فيديو)

في ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

أكتوبر المقبل.. معكم منى الشاذلى يبدأ موسمه الجديد على "ON"

انتهاء صلاة الجنازة على والدة دينا الشربينى.. والجثمان يتجه لمقابر الأسرة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

"العاملين بالنقل العام" تناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

كشف لغز قتل سائق سيارة أجرة وسرقته فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة