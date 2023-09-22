روائع عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى الأحد

نخبة مختارة من روائع موسيقار محمد عبد الوهاب الأجيال تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفل "وهابيات المقام" بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 24 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ومن الأعمال المختارة كلا من "سهرت منه الليالي"، "فوق الشوك"، "إيه انكتبلى يا روحي معاكى"، "القريب منك بعيد"، "أنت الحب"، "قوللي عملك إيه"، "لأ مش أنا اللي أبكى"، "في يوم وليلة"، "لولا الملامة"، "حمال الآسية"، "الحب جميل" و "هذه ليلتي"، والأداء من أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

حفلات مختلفة لدار الاوبرا المصرية

يشار إلى أن سلسلة حفلات "وهابيات" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتي في إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفني وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وتحت عنوان "الموسيقى والأصوات البشرية" يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو الإيطالي نيكولا ماراسكو، ومشاركة العازفتان غادة شاكر وأماني منير (بيانو) والمغنِّين السوبرانو منى رفلة، التينور عمرو مدحت، والباريتون خالد سمير، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم السبت 23 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود، إضافة إلى عدد من أغاني أشهر الأوبرات العالمية منها افتتاحية لافورزا ديل دستينو لڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق إشبيلية لـ روسيني، كافاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جاني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.