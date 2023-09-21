في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي، والذي فارق عالمنا عام 2014، عقب أزمة صحية حادة أودت بحياته إلى نهايتها، حيث أصيب بأزمة قلبية ومشاكل عديدة في المخ أدخلته في غيبوبة أدت إلى وفاته.

درس خليل مرسي في كلية الزراعة وبعدها درس فنون مسرحية وعمل دراسات عليا بعد ذلك، وقدم أكثر من 200 عمل فني متنوع ما بين الدراما والسينما والمسرح بالإضافة إلى تقديمه لفيلم قصير في عام وفاته حمل اسم “الحرامي”، وعمل قصير آخر اسمه “شيش يك”، وقدم طوال مسيرته أربعة أعمال إذاعية.

ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل

ولعل أبرز التصريحات المثيرة للجدل التي أولها البعض عن الراحل فكرة عدم رؤيته للكعبة المشرفة خلال تواجده في الأراضي السعودية عند عمله لفريضة الحج، حيث أن حقيقة الموضوع تكمن في قبل وفاته بسنوات قليلة، عندما كان مع الفنان أحمد بدير يقومان بالفريضة المباركة.

حقيقة عدم رؤية مرسي خليل للكعبة

بداية الواقعة كانت عندما ذهب مرسي إلى السعودية وكان دائم التواجد هناك لعمل الفرائض والشعائر الإسلامية، حيث كانت من تفاصيل خضوعه لتلك الفرائض هو السير مطأطأ الرأس إلى أسفل حتى يصل إلى الكعبة، وبالفعل في مرة من المرات كان ينظر إلى أسفل حتى وصل للكعبة ولم يراها بسبب تواجد جدار خشبي لعمل بعض التجديدات فيها، وهو ما أدخله في نوبة بكاء وحزن شديدة.

تفاصيل مشاهدة مرسي خليل للكعبة

مع مرور الساعات دعى ربه أن يرى الكعبة، وبالفعل تواجد في هذا اليوم شخص محبًا له وتحدث معه حول فكرة إدخاله هو وبدير إلى داخل الكعبة ليرى ما فيها، وهو ما حدث وسط حالة سعادة غامرة ودموع هيستيري بسبب حبه لرؤية الكعبة واستجابة ربه لدعاءه بهذه الصورة.