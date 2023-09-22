في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عمر ناهز 65 عاما، حيث عانى في أواخر أيامه من إصابته بمرض السرطان.

هشام سليم ظهر في العديد من الأدوار المختلفة في السينما والتلفزيون والمسرح وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، وتخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

أول ظهور لهشام سليم كان من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وبعد ذلك توالت الاعمال الفنية المختلفة.

هشام سليم يعاني من السرطان

في نهاية حياته، عانى هشام سليم من مشاكل صحية شاقة نتيجة إصابته بسرطان الرئة الذي لم يتم اكتشافه في وقت مبكر، وتم الكشف عنه قبل وفاته بعام ونصف تقريبًا.

شكل هذا صدمة كبيرة بالنسبة لهشام سليم، وأرجع الأطباء سبب إصابته بهذا المرض إلى التدخين، وعلى الرغم من محاولاته لمحاربة المرض، إلا أنه انتصر في النهاية وانتشر في جسده، حتى لم يستطع الأطباء السيطرة عليه وتوفي بعد آلام شديدة حاول الراحل التغلب عليها.

اللحظات الأخيرة في رحلة مرض هشام سليم

خلال رحلته المرضية، كان هشام سليم يخرج ليتحدث عن حالته الصحية ويحاول تطمين جمهوره، خاصة وأن علاجه كان يسير بشكل جيد.

تحدث هشام سليم عن معاناته مع المرض ومحاولاته للتغلب عليه، لكنه دخل في حالة انتكاسة صحية أدت إلى إرجاء خروجه من المستشفى، وبعد فترة، رحل تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا وملايين من محبيه يدعون له.