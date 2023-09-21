سميرة محسن: تكريم "ميجا ستار" في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كشفت الدكتورة سميرة محسن، والتي تحمل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اسمها، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف، أن هناك "ميجا ستار" سيُكرّم خلال تلك الدورة، ويعد واحدًا من تلاميذها.

من جهته، قال رئيس ومؤسس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إنه سعيد بتكريم واحد من أهم النجوم الموجودين على الساحة الفنية خلال هذه الفترة، وبرغم من أنه عُرف كنجم في السينما والتلفزيون إلا أن بداياته كانت مسرحية، وكانت تعرض له خلال الفترة الماضية مسرحية ناجحة للغاية ولاقت استحسان الجمهور.

إيطاليا ضيف شرف المهرجان

وحضر المؤتمر الذي أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي كلاً من المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي، ديفيد إسكالماني، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل، والفنانة ريم أحمد، والفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

لجنة التحكيم

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي للدورة الثامنة من المهرجان وتيمتها الرئيسية المسرح الموسيقي.

وتتكون اللجنة من الكاتب والمخرج الدكتور أبو الحسن سلام، وهو أستاذ علوم المسرح بكلية بجامعة الإسكندرية، كلية الآداب، بدأ ممارسته للمسرح مخرجًا هاويًا في عام ١٩٦٤، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية (نقد) وباتحاد الكتاب وأخرج ما يزيد عن ٤٠ عرضًا مسرحيًا وكتب العديد من المسرحيات وعشرات الدراسات المسرحية في علوم المسرح وفنونه ونقده وجمالياته.

أسس فرقة المسرح السياسي عام ١٩٦٤، وفرقة مسرح السامر بالإسكندرية، وفرقة مسرح سيد درويش والاستعراضية الغنائية عام ١٩٧٣، وشارك في تأسيس قسم المسرح بكلية الآداب بالإسكندرية عام ١٩٨٢.