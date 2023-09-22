نقاد: مصطفى قمر لم يواكب العصر وحاول استعادة شهرته بـ"أولاد حريم كريم"

يحتفل الفنان مصطفى قمر اليوم 22 من سبتمبر بعيد ميلاده الـ57، والذي يأتي في وقت أثار فيه الفنان الجدل، خاصة بعدما دخل في نزاع لفظي مع الناقد الصحفي طارق الشناوي الذي انتقد فيلمه الأخير “أولاد حريم كريم"، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على الساحة الفنية.

رامي متولي: حاول يعيد شهرته من "حريم كريم" ولم يستطع مواكبة العصر

"الدستور" تواصلت مع عدد من النقاد الذين تحدثوا عن مصطفى قمر وطريقة تمثيله وأعماله الماضية، والبداية من الناقد الفني رامي متولي، الذي قال إن مصطفى قمر شخص أثبت نجاحه في مجال الغناء في فترة من الفترات لكنه ليس ممثلًا، موضحًا أن أفلامه حققت نجاحات في الماضي بسبب شعبيته التي نالها من الغناء، فضلًا عن هذه الأعمال كانت مكتوبة وتم إخراجها بشكل جيد تجاريًا وليست أفلام “ذات معنى فني”.

وأضاف متولي، أن أفلام مصطفى قمر لاقت قبولًا في الماضي بسبب تواجد نجوم كبار فيها، لافتًا إلى أن الوضع تغير الآن بسبب عدم مواكبة العصر بالشكل الجيد، وهذا يحدث منذ سنوات مع المطرب، إذ قدم عملًا دراميًا منذ عامين ولم يره أو يسمع عنه أحد.

وتابع قائلًا: "حاول قمر أن يعيد نفسه بطريقة مختلفة عبر استغلال نجاح فيلمه الماضي حريم كريم، أملًا في العودة للأضواء بعدما تراجع بشكل كبير للغاية، لكن هذه الطريقة لم تجن ثمارها أيضًا".

دعاء حلمي: مصطفى قمر ليس حالة شاذة

الناقدة دعاء حلمي قالت: "من النادر أن يجمع مطرب بين الغناء والتمثيل وينجح في ذلك، وهناك قلائل كسروا تلك القاعدة، وبالتالي مصطفى قمر ليس حالة شاذة، فالمطرب من الصعب أن يكون ممثلًا جيدًا، ومصطفى حاول أن يقدم شخصية كوميدية خفيفة في فيلمه الجديد، وهي طبيعة كل أفلامه، حتى إنه يستعين بنجوم آخرين لفعل ذلك".

محمد شوقي: مصطفى قمر لديه كاريزما لكنه فشل في تطويرها

أكد الناقد الفني والمؤرخ الفني محمد شوقي، أن دخول مصطفى قمر السينما كان من بوابة الفنان أحمد زكي في فيلم “البطل”، وأثنى عليه الراحل وقتها، ليفتح بابًا جديدًا لمطرب شاب حقق نجاحًا كبيرًا وقته.

وتابع قائلًا: “كان من النادر أن يقدم أي مطرب أفلامًا عديدة، وقدم أفلامًا عديدة لاقت نجاحًا ملحوظًا تنوعت بين الرومانسية والكوميدية، واستطاع أن يقف كبطل لهذه الأفلام في فترة من الفترات، وقدم أفلامًا ناجحة وحقق إيرادات جيدة”.

واستكمل: "الإنتاج توقف بعدها واتجه للإذاعة لكنه لم يعمل على نفسه بشكل أكبر من خلال تطوير تمثيله وأفكار أفلامه، كان من المفترض أن ينجح أكثر في السينما ويستمر فيها، لكنه للأسف استسلم، وحاول أن يعود من بوابة أولاد حريم كريم، لكنها لن تكون عودة صحيحة".

واختتم: "لدى مصطفى قمر كاريزما مميزة وهو ممثل جيد نوعًا ما، لكنه لم يذهب في طريقه الصحيح، وأنا أرى أنه لو اهتم بتطوير أدائه التمثيلي، كان ذهب إلى منطقة أخرى، لكن إمكاناته محدودة في التمثيل رغم طلته المميزة التي لم يحسن استغلالها" .

نقابة الصحفيين تدعم طارق الشناوي في أزمته مع مصطفى قمر

كانت قد أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، مخاطبتها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من الفنان مصطفى قمر، عضو النقابة، ضد الناقد الفني طارق الشناوى.

وأدانت اللجنة كل ما صدر عن «قمر» سواء في تصريحات تليفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوى، واعتبرته أمرًا غير مقبول إطلاقًا، وأكدت اللجنة أن ما قام به الفنان مصطفى قمر يعد سبًا وقذفًا علنيًا-حسب وصفها- ويُوقعه تحت طائلة القانون.