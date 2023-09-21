مصطفى قمر عن انتقادات طارق الشناوي: المفروض نحفر قبر جماعي وندفن نفسنا فيه

قال الفنان مصطفى قمر، إن الناقد الفني يكون له وجهة نظر في أي عمل ولكن لا يمتلك عوامل نجاح هذا العمل وما يطلق عليها “سر الخلطة”، معبراً: "طارق الشناوي المفروض يكتبلي نص ثروته، لأنه ظهر في التلفزيون بعد المشكلة قد اللى ظهره خلال حياته".

النقد الفني

وأكد الفنان مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الناقد الفني يمتلك فقط رؤية ووجهة نظر معينة في الأعمال الفنية، ولهذا صناع الأعمال الفنية لا يلجأون للنقاد إلا عند العرض للتقييم فقط.

وتابع: "أساس مشكلتي مع طارق الشناوي أنه لم ينتقد الفيلم فى حد ذاته وإنما انتقد المشاركين فيه، مع كلامه نحفر قبر جماعي وندفن نفسنا فيه".

“أولاد حريم كريم”

ويذكر أن طارق الشناوي قال في أحد التصريحات من قبل أن الانتقادات التي وجهها للفيلم “أولاد حريم كريم” ولبطله كانت خلال تصريحاته لأحد البرامج المعروفة بسرعة إيقاعها في عرض إجابات الضيف أو المصدر، مؤكداً أنه سئل عن عدة أفلام وليس الفيلم المذكور فقط، ولكن لم ينزعج أحد من انتقاداته أو يتوعده بالملاحقة.