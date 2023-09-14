الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين: "أهلاً مدارس" يحمي أولياء الأمور من ابتزاز بعض المدارس لهم مادياً

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الطلبات المدرسية أصبحت تفوق قدرة بعض الأهالي بصورة كبيرة، معبراً:" بعض المدارس تبالغ في طلباتها وكأنها تبتز أولياء الأمور".

أسعار المستلزمات المدرسية

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن افتتاح المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، سوف يساعد المواطنين في شراء مستلزمات المدارس لأبناءهم بأسعار مخفضة.

وتابع: "معرض أهلاً رمضان سوف يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية".

واستطرد: "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رحبت بعودة ابنائها المصريين من ليبيا بعد العاصفة دانيال".

جهود الدولة 

وأوضح أن وزير التعليم وجه بتسكين أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا بالمدارس بمختلف المحافظات وإعفائهم من المصروفات الدراسية.

 

 

 

تامر أمين اهلا رمضان مستلزمات المدرسة اخر النهار النهار

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