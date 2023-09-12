انهيار تامر أمين فى ختام عزاء والدته بمسجد الشرطة بالدراسة

انتهى، منذ قليل، عزاء والدة الإعلامي تامر أمين والذي أقيم مساء اليوم في مسجد الشرطة بالدراسة، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.

وانهار تامر أمين ولم يتمالك دموعه في ختام عزاء والدته.

وحرص الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر والفنان هاني رمزي والشيخ خالد الجندي، وآخرون من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في الراحلة.

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر من خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومن عاصروها.