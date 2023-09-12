الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خالد الجندى ووفد من الدعاة يعزون تامر أمين فى وفاة والدته (صور)

جانب من عزاء والدة
جانب من عزاء والدة تامر أمين

حرص خالد الجندي على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بمنطقة الدرّاسة، حيث رافقه وفد من الدعاة وشيوخ الأزهر الشريف لمواساة تامر أمين في عزاء والدته.

376432802_1829676170843815_2638149882595330061_n

أحمد شوبير وثروت سويلم فى عزاء والدة تامر أمين (صور)

هانى رمزى وحجاج عبدالعظيم فى عزاء والدة تامر أمين (صور)

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

377108954_1524506401636053_2255772605777683303_n

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر مَن خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومَن عاصروها.

377232269_210937831764738_1827398375236245005_n

مشوار الإعلامي تامر أمين 

تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، إعلامي مصري ولد في 10 سبتمبر عام 1971 في مدينة القاهرة، ودرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والإنجليزية وتخرج فيها عام 1996.

376390406_613372834316982_251333033996173762_n (1)

ونشأ تامر لأسرة إعلامية، فوالده الإعلامي أمين بسيوني الذي شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية ورئيس مجلس الأمناء الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وتوفي عام 2016.

377121769_604690711834873_3649177442294153736_n
376429111_880605712946936_3814460246430968512_n
377121769_604690711834873_3649177442294153736_n (1)
الشيخ خالد الجندي مسجد الشرطة الدعاة شيوخ الأزهر الشريف لإعلامي تامر أمين

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجمعة

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟