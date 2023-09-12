خالد الجندى ووفد من الدعاة يعزون تامر أمين فى وفاة والدته (صور)

حرص خالد الجندي على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بمنطقة الدرّاسة، حيث رافقه وفد من الدعاة وشيوخ الأزهر الشريف لمواساة تامر أمين في عزاء والدته.

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر مَن خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومَن عاصروها.

مشوار الإعلامي تامر أمين

تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، إعلامي مصري ولد في 10 سبتمبر عام 1971 في مدينة القاهرة، ودرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والإنجليزية وتخرج فيها عام 1996.

ونشأ تامر لأسرة إعلامية، فوالده الإعلامي أمين بسيوني الذي شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية ورئيس مجلس الأمناء الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وتوفي عام 2016.