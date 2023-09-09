بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

وصل وصل منذ قليل جثمان والده الإعلامي تامر أمين مسجد السلام بمدينة نصر لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر ومن المفترض أن يتم تشييع جنازتها ويواري الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

وبدت “أمين” مظاهر الحزن والصدمة حيث التقطت عدسات الكاميرات صورا له قبل أداء صلاة الجنازة وهو في حالة حزن شديد كما أنه قام بحمل الجثمان وادخاله المسجد استعدادا للصلاة عليه.

ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع المرض إثر تلقيها العلاج في أحد مستشفيات مدينه نصر مساء أمس الجمعة.