هانى رمزى وحجاج عبدالعظيم فى عزاء والدة تامر أمين (صور)

حرص الفنان هاني رمزي والفنان حجاج عبدالعظيم على تأدية واجب العزاء في الراحلة عفاف يحيى والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة في الدراسة.

كما حرصت الفنانة بوسي شلبي والفنان محمد كريم على تقديم التعازي للإعلامي تامر أمين.

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر من خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومن عاصروها.

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين