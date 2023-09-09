السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

تامر أمين
تامر أمين

أدى الإعلامي تامر أمين ، منذ قليل، صلاة الجنازة على والدته الراحلة الكاتبة الصحفية عفاف يحيى من مسجد السلام بمدينة نصر، حيث أعلن مقربون منها خبر وفاتها أمس الجمعة أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات مدينة نصر.

الحزن يخيم

وخيّم الحزن على الإعلامي تامر أمين أثناء صلاة الجنازة، وتوجه هو والمشيعون على الفور عقب الصلاة عليها لدفن الجثمان بمقابر العائلة، وأصر أمين أن يشارك في دفنها، وانهار بالبكاء في لحظات الوداع الأخيرة، كما استقبل العزاء بعد مراسم الدفن من المشاركين في تشييع الجنازة، كما سيتم تلقي العزاء يوم الثلاثاء المقبل من مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وبدت مظاهر الحزن على الإعلامي تامر أمين، حيث التقطت عدسات الكاميرات صورًا له قبل أداء صلاة الجنازة، وهو في حالة حزن شديد، كما أنه قام بحمل الجثمان وإدخاله المسجد قبل الصلاة عليه.

ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع المرض.

تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
تامر أمين يستقبل العزاء في والدته
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