أحمد شوبير وثروت سويلم فى عزاء والدة تامر أمين (صور)

حرص الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، وثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة في الدراسة.

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر من خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومن عاصروها.

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين