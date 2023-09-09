الباز يعزى تامر أمين فى وفاة والدته.. ويكشف موعد العزاء

توجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بخالص العزاء باسمه وباسم جميع العاملين في شبكة تليفزيون النهار، للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، قائلًا: "قلبي معاك".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اليوم ظهر تامر أمير في المقابر أثناء دفن والدته، وبدا عليه الحزن والتأثر والتعلق بوالدته.

وتابع: "الإنسان لما بتموت والدته الحياة بتختلف وبتتغير، لأن الأم طول الوقت بتحسس الإنسان فينا أنه لسه صغير، ولما بتموت بيبان الإنسان وكأنه شاخ فجأة وكبر".

وواصل: "ربنا يلهمك القدرة على الصبر وتحمل فراقها، وربنا يخلف عليكم، ويعوض غيابها ويطبطب عليك".

موعد عزاء والدة تامر أمين

ولفت محمد الباز، إلى أن عزاء والدة تامر أمين سيكون في مسجد الشرطة بالدراسة، يوم الثلاثاء القادم.