موعد ومكان عزاء والدة الإعلامى تامر أمين

يكشف "الدستور" عن موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، التي وافتها المنية، أمس الجمعة، وشيعت جنازتها منذ قليل من مسجد السلام بمدينة نصر ووارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين ومن المفترض أن يتلقى الإعلامي تامر أمين واجب العزاء في والدته يوم الثلاثاء المقبل من مسجد الشرطة بالدراسة على طريق صلاح سالم.

وأدى الإعلامي تامر أمين، منذ قليل، صلاة الجنازة على والدته الراحلة، حيث أعلن مقربون منها خبر وفاتها، أمس الجمعة، أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات مدينة نصر.

وخيم الحزن على الإعلامي تامر أمين أثناء صلاة الجنازة وتوجهوا على الفور عقب الصلاة عليها لدفن الجثمان بمقابر العائلة، وأصر أمين أن يشارك في دفنها وانهار بالبكاء في لحظات الوداع الأخيرة، كما استقبل العزاء بعد مراسم الدفن من المشاركين في تشييع الجنازة.

وفاة والدة تامر أمين

ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع المرض، وبدت على الإعلامي تامر أمين مظاهر الحزن والصدمة، حيث التقطت عدسات الكاميرات صورًا له قبل أداء صلاة الجنازة وهو في حالة حزن شديد، كما أنه قام بحمل الجثمان وإدخاله المسجد استعدادًا للصلاة عليه.