الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء والدة الإعلامى تامر أمين بمسجد الشرطة فى الدراسة

جانب من عزاء والدة
جانب من عزاء والدة تامر أمين

بدأ منذ قليل، عزاء والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة في الدراسة بحضور الأهل والأصدقاء.

وحرص كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تقديم واجب العزاء.

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الباز يعزى تامر أمين فى وفاة والدته.. ويكشف موعد العزاء

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامى تامر أمين

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

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نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسىولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر من خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومن عاصروها.

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