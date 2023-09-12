الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أشرف زكى ونهال عنبر فى عزاء والدة تامر أمين (صور)

عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة في الدراسة.

كما حرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والإعلامي طارق علام والفنانة نهال عنبر على تأدية واجب العزاء.

بدء عزاء والدة الإعلامى تامر أمين بمسجد الشرطة فى الدراسة

بالدموع.. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

وكانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

 

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر من خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومن عاصروها.

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
الفنان اشرف زكي لإعلامي تامر أمين مسجد الشرطة الفنانة نهال عنبر تامر أمين

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