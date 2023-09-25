الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

10 أفلام سينمائية.. ليلة الأحد تشهد إيراد يومي يقترب من مليون ونصف

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فوي

تنافست ليلة الأحد 10 أعمال سينمائية على لقب الأفضل والأكثر إيرادًا في شباك التذاكر المصري، حيث حققت هذه الأعمال إيرادًا وصل إلى 1,445,340 جنيهًا، وهو إيراد جيد مقارنةً بالأيام الماضية.

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فوي فوي فوي يتصدر الإيرادات

وجاء في المركز الأول فيلم “فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج حيث حقق 737,227 ألف جنيه، وهو العمل الذي يمثل مصر في مسابقة الأوسكار، أملاً فى الوصول إلى القائمة النهائية التي ستُعلن في يناير المقبل، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال. 

وحل في المركز الثاني فيلم "العميل صفر"، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد، وقد حقق إيرادات بقيمة 276,009 جنيه، وينتمي العمل لأعمال الكوميديا. 

في المركز الثالث جاء فيلم "وش في وش" للنجم محمد ممدوح وأمينة خليل، ويتناول قصة انفصال الثنائي بشكل كوميدي، وقد حقق 232,539 جنيه. 

في المركز الرابع جاء فيلم "حريم كريم" للفنان مصطفى قمر وبشرى وداليا البحيري وغيرهم، وحقق 86,078 جنيه فقط.

ترتيب الأفلام الأخيرة في الإيرادات 

في المراكز المتأخرة في ترتيب الإيرادات جاء فيلم "بيت الروبي" الذي حقق 47,188 ألف جنيه، وهو العمل الذي انطلق عرضه منذ سبعة أسابيع محققاً أعلى إيراد شامل في تاريخ السينما المصرية، مقترباً من 125 مليون جنيه. 

وحصل فيلم "دولارت دولارت"، بطولة صلاح عبدالله ونضال الشافعي وآخرين، على 36,739 ألف جنيه، فيما حقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيراد وصل إلى 12,874 ألف جنيه، وهو من بطولته بجانب هنا الزاهد وآخرين. 

وحقق فيلم "ع الزيرو" 8,443 جنيه لمحمد رمضان، وحقق فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة إيراد وصل إلى 4,262 جنيه، وحقق فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي 3,981 جنيه، ليكون الإجمالي في الإيرادات 1,445,340 جنيه.

أبطال فيلم فوي فوي فوي بوسترات فيلم فوي فوي فوي إيرادات فيلم فوي فوي فوي ترشيح فوي فوي فوي للاوسكار عرض خاص فيلم فوي فوي فوي فوي فوي فوي

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