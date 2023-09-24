فيلم "فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينمات

تواصل أفلام دور العرض السينمائية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما.

قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس

وحققت أفلام السينما مجتمعة أمس إيرادات بلغت 2.072.148، وجاءت قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس كالآتي:

حقق فيلم "فوي فوي فوي" أمس إيرادات قدرت بـ1,141,894 ليتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني.

فيلم "فوي فوي فوي" بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وإخراج عمر هلال.

بينما حقق فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني، أمس السبت، إيرادات بلغت 371,175 جنيه، ويشارك في بطولته إلي جانب أكرم حسني كل من أسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد وفيدرا ومصطفى غريب، ومن إخراج كريم العدل.

وجمع فيلم "وش في وش" أمس ايرادات وصلت إلى 355,584 جنيه، والعمل من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوي، تلاه فيلم "أولاد حريم كريم" محققًا إيرادات قدرت بـ93,152 جنيه، وهو من بطولة مصطفى قمر وعلا غانم وخالد سرحان وبسمة وداليا البحيري، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

وجمع بيت الروبي أمس السبت إيرادات وصلت إلى 51,191 جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومن إخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم "دولارات دولارات" إيرادات أمس في رابع أيام عرضه بلغت 34,313 جنيه، وهو من بطولة نضال الشافعي وصلاح عبدالله وراندا البحيري وعدد آخر من النجوم.

وحقق فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وهنا الزاهد إيرادات بلغت 11,257 جنيه.

بينما حقق فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان إيرادات قدرت بـ8,294 جنيه، والعمل يشارك في بطولته نيللي كريم والطفل منذر مهران ومن إخراج ماندو العدل.

واكتفي فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي وغادة عادل والمخرج سعيد حامد بتحقيق إيرادات أمس بلغت 4,072 جنيه.

وقبع في المركز الأخير في قائمة الإيرادات فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا إيرادات أمس السبت قدرت بـ1,214جنيه، والفيلم يشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة وآخرون، ومن إخراج حسين المنباوي.