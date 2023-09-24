الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينمات

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

تواصل أفلام دور العرض السينمائية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما. 

قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس

وحققت أفلام السينما مجتمعة أمس إيرادات بلغت 2.072.148، وجاءت قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس كالآتي:

حقق فيلم "فوي فوي فوي" أمس إيرادات قدرت بـ1,141,894 ليتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني. 

فيلم "فوي فوي فوي" بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وإخراج عمر هلال. 

بينما حقق فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني، أمس السبت، إيرادات بلغت 371,175 جنيه، ويشارك في بطولته إلي جانب أكرم حسني كل من أسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد وفيدرا ومصطفى غريب، ومن إخراج كريم العدل. 

وجمع فيلم "وش في وش" أمس ايرادات وصلت إلى 355,584 جنيه، والعمل من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوي، تلاه فيلم "أولاد حريم كريم" محققًا إيرادات قدرت بـ93,152 جنيه، وهو من بطولة مصطفى قمر وعلا غانم وخالد سرحان وبسمة وداليا البحيري، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس. 

وجمع بيت الروبي أمس السبت إيرادات وصلت إلى 51,191 جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومن إخراج بيتر ميمي. 

وحقق فيلم "دولارات دولارات" إيرادات أمس في رابع أيام عرضه بلغت 34,313 جنيه، وهو من بطولة نضال الشافعي وصلاح عبدالله وراندا البحيري وعدد آخر من النجوم.

وحقق فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وهنا الزاهد إيرادات بلغت 11,257 جنيه. 

بينما حقق فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان إيرادات قدرت بـ8,294 جنيه، والعمل يشارك في بطولته نيللي كريم والطفل منذر مهران ومن إخراج ماندو العدل. 

واكتفي فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي وغادة عادل والمخرج سعيد حامد بتحقيق إيرادات أمس بلغت 4,072 جنيه. 

وقبع في المركز الأخير في قائمة الإيرادات فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا إيرادات أمس السبت قدرت بـ1,214جنيه، والفيلم يشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة وآخرون، ومن إخراج حسين المنباوي. 

فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى ايرادات افلام السينما 2023 قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس قائمة إيرادات شباك التذاكر

مواد متعلقة

"فوي فوي فوي" في الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

بالأرقام.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟