"فوي فوي فوي" في الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

تواصل أفلام دور العرض السينمائي في مصر تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر.

قائمة إيرادات شباك التذاكر

واستطاع فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج،الاحتفاظ بالمركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 1.838.832 جنيهًا، وهو من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبدالعظيم، ومن إخراج عمر هلال.

وجاء في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، محققًا إيرادات بلغت 661.005 جنيهات، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، ومن إخراج كريم العدل.

تلاه فيلم “وش في وش” وجمع الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 606.423 جنيهًا، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وسلوى محمد علي، وعدد آخر من النجوم ومن إخراج وليد الحلفاوي.

واحتل المركز الرابع فيلم "أولاد حريم كريم" محققًا إيرادات 142.958 جنيهًا، وهو من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، ومن إخراج على إدريس.

ويستمر بيت الروبي في حصد الإيرادات محققًا 87.643 جنيه ليأتي في المركز الخامس في قائمة إيرادات شباك التذاكر وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد ونور اللبنانية، ومن إخراج بيتر ميمي.

وجاء في المركز السادس فيلم دولارات دولارات محققًا إيرادات بلغت 62.489 جنيه وهو من بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، هالة فاخر، وقصة سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضري.

واكتفي فيلم مرعي البريمو بتحقيق 10.854 جنيه ليحتل المركز السابع وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وإخراج سعيد حامد.

تلاه في المركز الثامن فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وإخراج ماندو العدل، محققًا إيرادات بلغت 10.657 جنيه.

بينما حقق فيلم "مستر إكس" إيرادات قدرت بـ 16.022 جنيه ليحتل المركز التاسع وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وقبع في المركز الأخير فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا أمس إيرادات بلغت 5.187 جنيه ويشارك في بطولته أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومن إخراج حسين المنباوي.