السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوي فوي فوي" في الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

افلام السينما
افلام السينما

تواصل أفلام دور العرض السينمائي في مصر تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر. 

قائمة إيرادات شباك التذاكر 

واستطاع فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج،الاحتفاظ بالمركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 1.838.832 جنيهًا، وهو من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبدالعظيم، ومن إخراج عمر هلال. 

وجاء في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، محققًا إيرادات بلغت 661.005 جنيهات، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، ومن إخراج كريم العدل. 

تلاه فيلم “وش في وش” وجمع الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 606.423 جنيهًا، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وسلوى محمد علي، وعدد آخر من النجوم ومن إخراج وليد الحلفاوي. 

واحتل المركز الرابع فيلم "أولاد حريم كريم" محققًا إيرادات 142.958 جنيهًا، وهو من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، ومن إخراج على إدريس. 

ويستمر بيت الروبي في حصد الإيرادات محققًا 87.643 جنيه ليأتي في المركز الخامس في قائمة إيرادات شباك التذاكر وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد ونور اللبنانية، ومن إخراج بيتر ميمي. 

وجاء في المركز السادس فيلم دولارات دولارات محققًا إيرادات بلغت 62.489 جنيه  وهو من بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، هالة فاخر، وقصة سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضري.

واكتفي فيلم مرعي البريمو بتحقيق 10.854 جنيه ليحتل المركز السابع وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وإخراج سعيد حامد. 

تلاه في المركز الثامن فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وإخراج ماندو العدل، محققًا إيرادات بلغت 10.657 جنيه. 

بينما حقق فيلم "مستر إكس" إيرادات قدرت بـ 16.022 جنيه ليحتل المركز التاسع وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد. 

وقبع في المركز الأخير فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا أمس إيرادات بلغت 5.187 جنيه ويشارك في بطولته أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومن إخراج حسين المنباوي. 

قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس إيرادات افلام موسم صيف 2023 فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى ايرادات افلام السينما المصرية

مواد متعلقة

"فوي فوي فوي" في المقدمة.. التفاصيل الكاملة لإيرادات أفلام شباك التذاكر

تاريخية لـ"بيت الروبى".. إجمالى إيرادات أفلام السينما حتى الثلاثاء

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

طلب مصر من إسرائيل تغليب مسار التهدئة فى فلسطين يتصدر اهتمامات الصحف

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

مصر تنتصر على فيروس "سى".. والصحة تؤكد انخفاض معدلات الإصابة إلى 0.38%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة