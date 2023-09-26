الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«مرعي البريمو» يتزيل مؤخرة ترتيب أفلام الموسم.. ليلة الاثنين

هنيدي
هنيدي

اقترب فيلم “مرعي البريمو” للفنان محمد هنيدي من الخروج من المنافسة بدور العرض السينمائي، بعدما قلت إيراداته بشكل جعله يحتل المركز الاخير بين 10 أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر بعدما حقق العمل 16 مليون جنية فقط، منذ انطلاق عرضه 16.5 حتى الأسبوع السابع .

رفع “مرعي البريمو” من السينمات

وكشفت مصادر للدستور، أنه من المرجح رفع الفيلم من دور العرض في غضون أيام قليلة إذا استمر في عدم حصده للايرادات، حيث من المفترض أن يكون نهاية الاسبوع آخر ايام تواجده في السينما .

كان قد تعرض النجم محمد هنيدي لأزمة شديدة أمام جمهوره، بسبب فيلمه الأخير والذي لم يجد السبيل للوصول لقلوب الجماهير، خاصة وأن نجم الكوميديا أعلن مرارًا وتكرارًا أنه سيكون الحصان الأسود لأعماله السينمائية بعد كثير من الإخفاقات التى صادفت أعماله الأخيرة والتي ظهرت عبر تعليقات جمهوره وكذلك إيرادات هذه الأفلام.

قصة مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال مرعي تاجر البطيخ ويقوم بدوره محمد هنيدي، الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بأن زوجته تبيع كل البطيخ، ويضطر للقيام بمغامرات كثيرة للوصول للبطيخة والعثور على الألماس.

الفيلم بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

 يسجل الفيلم عودة المخرج سعيد حامد إلى السينما بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".

وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا أنا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه"، والتي حققت نجاحات كبيرة.

هنيدي آخر أعمال محمد هنيدي الجواهرجي محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي على تويتر

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