إيمي طلعت زكريا: اسكتشات مسلسل "بلا فلتر" تتماشى مع خطى كوميديا الـ"تيك أواى"

انتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل «بلا فلتر»، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

وقالت إيمي، إنه لفت نظرها فى البداية عند قراءة هذا الورق أنه أعجبها بشدة فتشكل حسها الفني له سريعًا لتؤكد بأنها وافقت على تقديمه لأنه يتناول حبكة كوميدية بحتة تشير إلى رائحة زمن الفن الجميل مستحدثة بلمسة شبابية تتماشى مع هذا الجيل الحالى.

وأضافت إيمي أيضًا، بأن حبكة هذا الأسكتش الكوميدي تتميز بنمط الكوميديا السوداء، حيث يتناول مواضيع هامة فمنها المؤلم والمعقد وغيرها من الأحداث ولكنه يطرح فى إطار كوميدى بحت.

إيمي طلعت زكريا تكشف عن دورها في المسلسل

وأعربت إيمي عن سعادتها وامتنانها بالتعاون مع المخرج كارو أراراد حيث إنه يمتاز بالإدارة الإنسانية والمهنية سوياً، فخلق حالة من المرح والترفيه وتوفير كافة الخدمات لكاست هذه الحدوتة جميعاً أثناء التصوير.

وتابعت: “وصل بها الأمر بأن يلازمها شعور رؤية العين الثاقبة لنجاح هذه الحدوتة عند طرحها”، موضحة أن حواديت اسكتشات هذا العمل ككل هي عبارة عن وجبة كوميدية دسمة على خطى الـ"تيك أواى" المفضلة لدى الجمهور الذي يلهث وراءها، لمتابعة ورؤية كل ما هو مقبل لدى هذه الأسكتشات ذات القصص المختلفة، لا سيما بأنها تدخل المنازل فى أمان ليشاهدها الأسر جميعاً بكل طمأنينة على أولادهم وغيرها.

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الاجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

يذكر أن مسلسل «بلا فلتر» يتضمن مجموعة من الفنانين المصريين والعرب وعدد من الوجوه الشابة مع اختلاف حلقاته، فشهد هذا الأسكتش ذاته عدد من الفنانين وهم: الفنانة إيمي طلعت زكريا، حامد مرزوق، أحمد سعد ميشو، عمرو يسرى، رحاب حسين وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار ورشة كتابة مصرية وسورية يرأسهم أحمد الجهينى وأيمن إسماعيل وحامد مرزوق وكارو اراراد وزكى ماردينى ومنصور ديب ومن إخراج كارو اراراد.

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