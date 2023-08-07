بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا تفاصيل تقدمها ببلاغ إلى مباحث الإنترنت؛ بسبب انتشار فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي بصوت والدها الفنان الراحل طلعت زكريا يكشف عن وفاته مقتولًا على يد أحد الفنانين.

وقالت إيمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية جاسمين طه، المذاع عبر فضائية dmc، إن الفيديو تم إرساله لها من أكثر من شخص وأنها كانت مستاءة جدًا منه وطلبوا منها أن تأخذ موقفًا تجاه هذه الصفحات، مشيرة إلى أنها علقت على الفيديو بأن هذا الكلام غير صحيح، لكن أدمن الصفحة قام بعمل بلوك لها.

أضافت أنها ذهبت لمباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، وتقدمت ببلاغ وحررت محضرًا وأخذت رقمه، مشيرة إلى أن الفيديو تم حذفه، لكن تم إثبات الحالة بوجوده على الصفحة وتم عمل "سكرين شوت" من المنشورات الموجودة.

خطة ممنهجة يقوم بها أشخاص ضد الفن المصري

وتابعت أن أدمن الصفحة أرسل رسالة لها بأن الهدف من الفيديو أن يترحم الناس على والدها، مشيرة إلى أنه ليس والدها، فقط، الذي قالوا عنه أإنه توفى مقتولًا، لكن العديد من النجوم ومنهم عبدالله حسن يوسف، والشيخ الشعراوي والعديد من نجوم الفن، مؤكدة أنها خطة ممنهجة يقوم بها أشخاص ضد الفن المصري.

وكشفت أن هند سعيد صالح ابنة الفنان سعيد صالح تقدمت هى الأخرى بشكوى بعد وجود فيديو عن والدها على نفس الصفحة.