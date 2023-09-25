افتتاح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما (التفاصيل الكاملة)

افتتح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مساء أمس، ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة، وذلك بمقر قصر السينما تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني.

افتتاح مبهر

حضر افتتاح الملتقى الخامس للأفلام المحاولة سفير دولة بارجواي ڤيكتور هوجو ضيف شرف الملتقى ومعالي السفير ويلمر بارينتوس سفير دولة فينزويلا وأنخيل القنصل الفينزويلي وفريق سفارة بارجواي من الدبلوماسيين، كما حضر لفيف من السينمائيين وأساتذة المعهد العالي للسينما.

وقام الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس ملتقى أفلام المحاولة بتكريم سفير دولة بارجواي ڤيكتور هوجو والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية رئيس لجنة تحكيم الملتقى والدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح أعضاء لجنة التحكيم.

وتسليم شهادات تقدير للمخرج فخر الدين نجيدة والدكتور نادر رفاعي ومدير التصوير زايد نايفلدورهم البارز في لجنة مشاهدة الأفلام المشاركة.من ناحية أخرى تم عرض فيلم "الأرجوحة البرجوازية" من دولة بارجواي والفيلم حصد على العديد من الجوائز الدولية.

وتوجه سفير دولة بارجواي السيد ڤيكتور هوجو بخالص الشكر للفنان تامر عبدالمنعم على دعمه للعلاقات الثقافية بين البلدين.

وقدمت فرقة أكوزديولا فرقة غنائية أعحب الحضور مجموعة الأغاني التي قدموها.

وانتهى حفل إفتتاح الملتقى الذي بدأ في جو مبهج والذي قدمته الإعلامية مريم يعقوب.

الجدير بالذكر أن ملتقى أفلام المحاولة في الدورة الخامسة ضم في المسابقة الرسمية 11 فيلم تسجيلي و18 فيلم روائي قصير.

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