قبل عرضه.. تفاصيل فيلم عمرو عبدالجليل الجديد "الخميس اللى جاى"

انطلق منذ أيام قليلة فيلم "الخميس اللي جاي" لعدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو عبدالجليل وذلك في دول الخليج، قبل أن ينطلق عرض العمل في دور العرض المصرية، والتي تستقبل العمل يوم الخميس المقبل في عدد كبير من السينمات.

قصة فيلم الخميس اللي جاي

الفيلم يتناول قصة كوميدية بين أبطاله، وهم كثر على المستوى الكوميدي، لكن يتصدرهم عمر عبدالجليل وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم ومي كساب وآخرون، في تجربة تتناول قصصًا عن السوشيال ميديا، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، وزوجها يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.

كان قد انتشر عدد كبير من صور العمل مؤخرًا، حيث قد ظهرت مي كساب في بعض الصور ترتدي فستان زفاف، وتصفف شعرها بطريقة فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، كما ظهر الفنان عمرو عبدالجليل يرتدي الطربوش.

كان آخر عمل ظهرت فيه مي كساب في رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبدالجليل هو مشاركته في فيلم "أولاد حريم كريم" المعروض بدور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية، وعلى نفس المنوال عرض له منذ أسابيع فيلم شمس قبل رفع العمل من دور العرض لعدم تحقيقه إيرادات.

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة، سواء من عائلاتهم أو قصص الحب التي يعيشها.

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهم من النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج على إدريس.