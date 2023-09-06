الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لفيلم “شمس” بطولة عمرو عبدالجليل.

فيلم “شمس
فيلم “شمس

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “شمس” بطولة النجم عمرو عبدالجليل وعدد من النجوم العمل الجديد في دور العرض المصرية، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وهو فيلم دراما وغموض  من خلال شركة تعتمد في أساسها على توزيع العديد من الأفلام الأجنبية، لذا يعد هذا أول فيلم عربي ومصري تقوم بتوزيعه داخل مصر.
Trailer

قصة فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل

تدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

txt

كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

أبطال فيلم شمس 

شمس فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان، وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

 

قصة فيلم شمس بطولة عمرو عبد الجليل ابطال فيلم شمس فيلم شمس شمس عمرو عبد الجليل

الأكثر قراءة

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

خريطة مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى "حياة كريمة"

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد