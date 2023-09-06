التفاصيل الكاملة لفيلم “شمس” بطولة عمرو عبدالجليل.

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “شمس” بطولة النجم عمرو عبدالجليل وعدد من النجوم العمل الجديد في دور العرض المصرية، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وهو فيلم دراما وغموض من خلال شركة تعتمد في أساسها على توزيع العديد من الأفلام الأجنبية، لذا يعد هذا أول فيلم عربي ومصري تقوم بتوزيعه داخل مصر.

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قصة فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل

تدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

أبطال فيلم شمس

شمس فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان، وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.