كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والمطرب مصطفى شوقي والفنان محمد رضوان والفنان أحمد سلطان على تقديم واجب العزاء للفنان عمرو عبد الجليل في شقيقه المستشار هشام عبد الجليل حيث انطلق منذ قليل بدار مناسبات مسجد عمر مكرم عزاء الراحل عقب صلاة المغرب بحضور أقارب الراحل واصدقائه لاستقبال المعزين.

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وبدأ توافد عدد من الفنانين والمشاهير من الوسط الفني وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة والفنان مصطفى قمر ونجله تيام والفنانة علا غانم والفنان حسن الرداد واجب العزاء الفنان أحمد التهامي والفنان أيمن قنديل والمخرج خالد يوسف.

وكان الفنان عمرو عبدالجليل قد أعلن الخميس عن، وفاة شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعى.

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وكتب «عبدالجليل»، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس": «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

و أقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة على شقيق عمرو عبدالجليل بمسجد المدينة المنورة في أبراج عثمان بحي المعادي، بحضور اسرة الراحل واقاربه والأصدقاء ، ووارى الجثمان الثرى بمدافن العائلة.

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وكان عمرو عبدالجليل قد انضم خلال الفترة الماضية للمشاركة في بطولة فيلم "كتف قانوني" وهو من بطولة الفنانة هالة صدقي ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة كما شارك عبدالجليل في فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي وهو بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ونخبة من نجوم الفن، ومن إخراج علي إدريس واحتفل أبطال العمل بالعرض الخاص قبل يومين من إحدى دور العرض بالإسكندرية.