الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بحضور الفنانين.. انتهاء عزاء شقيق عمرو عبدالجليل

جانب من العزاء
جانب من العزاء

انتهى عزاء المستشار هشام عبد الجليل، شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، المقام بدار مناسبات مسجد عمر مكرم.

وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على تقديم واجب العزاء، وكان أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمخرج خالد يوسف والفنانة علا غانم والفنان حسن الرداد والمطرب مصطفى شوقي والفنان إيهاب فهمي.

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كما قدم مصطفى قمر وسليمان عيد وأحمد فتحي وأحمد التهامي وأيمن قنديل ومحمد رضوان وأحمد سلطان، واجب العزاء للفنان عمرو عبد الجليل في شقيقه المستشار هشام عبد الجليل.

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وكان الفنان عمرو عبدالجليل قد أعلن الخميس، وفاة شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس": "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل عمرو عبد الجليل مسجد عمر مكرم أشرف زكي خالد يوسف علا غانم

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