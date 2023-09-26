الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بـ الناى السحرى على المسرح الكبير

صورة
صورة

 

تفتتح فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بالعرض العالمى الناى السحرى للموسيقار النمساوى موتسارت من إخراج هشام الطلى وبمشاركة كل من أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، يصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتعرض على شاشات المسرح الجانبية لمدة 4 ليالى، تبدأ في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 28 ، 29 سبتمبر، الأحد والاثنين 1 ، 2 أكتوبر على المسرح الكبير.

txt

10 أفلام سينمائية.. ليلة الأحد تشهد إيراد يومي يقترب من مليون ونصف

txt

نادى سينما الأوبرا يعرض "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي

txt

فوي فوي فوي يواصل تصدره للإيرادات شباك التذاكر

txt

افتتاح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما (التفاصيل الكاملة)

txt

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم عمرو عبدالجليل الجديد "الخميس اللى جاى"

txt

صراع الإيرادات يشتعل و"فوى فوى فوى" يحصد المركز الأول

txt

روائع عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى الأحد

txt

اختيار هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

txt

نقاد: مصطفى قمر لم يواكب العصر وحاول استعادة شهرته بـ"أولاد حريم كريم"

txt

البرومو الأول لمسلسل "على باب العمارة" وموعد عرضه

تدور أحداث الإوبرا فى مصر القديمة وتحكى عن الأمير الوسيم تامينو الذى يسقط مغشياً عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فتنقذه ثلاث من وصيفات ملكة الليل ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع انقاذها وتعطى للأمير ناياً سحرياً وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته فى مهمته وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق يرمز الى الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وقوى الشر

يؤدى الأدوار الرئيسية هشام الجندى بالتبادل مع مصطفى مدحت فى دور تامينو، إلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم وخالد سمير فى دور باباجينو، نادر ناجي بالتبادل مع أسامة جمال في دور الراوى، رشا طلعت بالتبادل مع أميرة رضا وريتا الاشقر فى دور ملكة الليل، داليا فاروق بالتبادل مع تحية شمس الدين ومنى رفله فى دور بامينا، فالنتين روكيبير بالتبادل مع أسامة جمال فى دور سارسترو، قيرونيا فليب و ماهيتاب نادر بالتبادل مع سلمى الجبالي فى دور الجنيات الثلاثة، دينا إسكندر وجولي فايظي وليلى إبراهيم بالتبادل مع نورا الالفي و نورستا المرغني و رؤى حسام في دور الوصيفات الثلاثة ، إنجى محسن وجاكلين رفيق فى دور بابجينا، إبراهيم ناجى وتامر توفيق فى دور مونوستاتوس ، رامز لباد في دور صوت من المعبد ، برهان الدين فاروق و مينا روفائيل بالتبادل مع أحمد الشيمي وخالد سمير في دور مدرعان ، رضا الوكيل في دور الكاهن الاول ، أسامة علي في دور الكاهن الثاني .

صمم الرقصات شريف رمضان، ديكور وجرافيك محمد عبد الرازق ، إضاءة رضا إبراهيم، وملابس هاله محمود.

يذكر أن أوبرا الناى السحرى أخر مؤلفات موتسارت وأنتجت لأول مرة بقيادته فى فيينا أواخر عام 1791 وتنتمى الى القالب الهزلى الذى يمتزج فيه الغناء بالحوار المسرحى.

أوبرا القاهرة أوركسترا أوبرا القاهرة الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى باليه أوبرا القاهرة بوابة أوبرا القاهرة

مواد متعلقة

10 أفلام سينمائية.. ليلة الأحد تشهد إيراد يومي يقترب من مليون ونصف

نادى سينما الأوبرا يعرض "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي

فوي فوي فوي يواصل تصدره للإيرادات شباك التذاكر

افتتاح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما (التفاصيل الكاملة)

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم عمرو عبدالجليل الجديد "الخميس اللى جاى"

صراع الإيرادات يشتعل و"فوى فوى فوى" يحصد المركز الأول

روائع عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى الأحد

اختيار هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟