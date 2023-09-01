على الحجار لـ"جمهور القلعة": "أنا مش مصدق وجود كل الناس دى.. وكتر خيركم لوجودكم"

أعرب الفنان الكبير علي الحجار، عن سعادته الكبيرة بوجوده على مسرح المحكي، وسط عدد كبير وصل لأكثر من 5000 آلاف شخص، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتابع الفنان علي الحجار، على هامش فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31 قائلاً: "أنا مش مصدق بصراحة وجود كل الناس دي عشاني، وكتر خيركم لوجودكم وبيقولوا ليا دا أكبر عدد دخل من ساعة بداية الحفلات، وإحنا جهزنا حوالي 18 لـ 20 أغنية"، ووجه التحية للفرقة والمايسترو وهندسة الصوت، قائلاً: "الصوت واصلكوا كويس قولنا إحنا معانا 3 مهندسين صوت".

وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، حيث قدم باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.