الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ترشيحه للأوسكار.. محمد فراج: فخور إنى جزء من "فوى فوى فوى"

فيلم “فوي فوي فوي”
فيلم “فوي فوي فوي”

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بترشيح فيلم "فوى فوى فوى" المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ونشر فراج عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر فيلم "فوى فوى فوى" وعلق عليها: "مبسوط جدًا وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصرى اللى أنا فخور بإنى جزء منة "ڤوى ڤوى ڤوى" عشان يمثل بلدى مصر فى الأوسكار وينافس على جايزة أفضل فيلم أجنبى ..شكرًا لكل طاقم عمل الفيلم و صُنَّاعه .. شكرًا لكل من دعم الفيلم".

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت الأيام الماضية عن ترشيحها لـ"فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

 

إيرادات فيلم "فوى فوى فوى" بالسينمات

حقق فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 730 ألفًا و239 جنيهًا، ليحتفظ بالمركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر متفوقًا على كافة الأفلام المعروضة، ويقترب من تحقيق المليون الثالث عشر في أسبوعي عرض فقط. 

 

ينافس الفيلم ضمن مجموعة من الأفلام المعروضة ومنها: العميل صفر لأكرم حسني،  وش في وش لمحمد ممدوح، وبيت الروبي كريم عبدالعزيز، ع الزيرو لمحمد رمضان، مرعى البريمو لمحمد هنيدي، مستر إكس لأحمد فهمي، وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر. 
 

قصة فيلم “فوي فوي فوي” 

"فوى فوى فوى".. فيلم يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

أبطال فيلم “فوي فوي فوي” 

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

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