تفاصيل أولي جولات أبطال «أولاد حريم كريم» في الوطن العربي

طار نجوم فيلم "اولاد حريم كريم" إلي الإمارات لحضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور، ويجهز أبطال العمل مفاجأت عديدة لجمهور الوطن العربي، ومن المقرر أن يتم زيارة أكثر من بلد عربى خلال الأيام المقبلة.

إيرادات أولاد حريم كريم

تخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ 7 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات فى 3 أسابيع، كما حقق إيرادات مرتفعة في دول الخليج بعد عرضه بأيام قليلة.

حقق فيلم "اولاد حريم كريم" منذ عرضه يوم ٣٠ أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية، وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الايام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

أبطال اولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

"أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

خطت إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر حاجز الـ6 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات بأسبوعين فقط وهو الرقم الذي يعد نجاحًا كبيرًا لكل صناع العمل.

وعرض الفيلم منذ أيام قليلة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق والاردن بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر.