الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن احتفالات أكتوبر.. أحمد جمال يُحيى حفلًا غنائيًا بقنا

أحمد جمال
أحمد جمال

تعاقد المطرب أحمد جمال، على إحياء حفل غنائي جماهيري كبير في الأسبوع المقبل، بمحافظة قنا، وذلك ضمن احتفالات نصر السادس من أكتوبر.

ونشر جمال مقطع فيديو وهو يغني "ياللي شمس الدنيا"، معلقًا: "استنوني في حفل ميدان الساعة، محافظة قنا، يوم الإثنين 2 أكتوبر، ضمن احتفاليات انتصارات أكتوبر".

ويقدم جمال باقة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وخاصة الأغاني الوطنية التي نجح فيها مؤخرًا.

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آخر حفلات أحمد جمال بالقلعة

جدير بالذكر أن آخر حفلات أحمد جمال، كانت ضمن مهرجان القلعة في دورته الـ31.

ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورًا من الحفل، معلقًا: "من حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الحمد لله على نجاح الحفل للسنة السابعة على التوالي.. حاجة مشرفة ومجهود كبير من كل القائمين على المهرجان".

أحمد جمال من مواليد 2 أبريل 1988، وقد حقق شهرة واسعة عقب اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول وحصوله على المركز الثاني.

تخرج جمال من كلية الصيدلة، وحاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو، وكان معظم أغانيه التي أطلقها من تلحينه مثل قسمة ونصيب ويفتح الله والموَّالين الشهيرين الذي قام بأدائهما في برنامج آراب آيدول (مين هي مصر) و (لأنك عظيمة).

 استطاع الوصول للحلقة النهائية ببرنامج آراب أيدول واستقبله الشارع المصري بالهتافات. في عام 2019 أعلن ارتباطه من الإعلامية السعودية ديانا الخميس التي انفصل عنها بنفس العام.

محمد منير وأنغام يدعمان أحمد جمال

كان الفنان الكينج محمد منير من أشد المعجبين بصوت أحمد وكان يدعمه طوال فترة البرنامج، ونصحه: "بأن تكون له شخصيته وألا يقلد أحدًا"، فيما كانت الفنانة أنغام أيضًا من أكثر الداعمين لأحمد جمال خلال مشواره في آراب أيدول، وقالت إنها على قدر حزنها بعدم فوزه باللقب فإنها سعيدة، لأنه استطاع أن يثبت نفسه بجدارة وامتياز، ويحقق شهرة كبيرة في مصر والوطن العربي.

أحمد جمال أحمد جمال سعيد أحدث أعمال أحمد جمال الغنائية أحمد جمال فى مهرجان القلعة

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