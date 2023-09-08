الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد جمال يشكف لـ"الدستور" كواليس اختياره لأغنية "انا اشتريت"

أحمد جمال بوستر أغنية
أحمد جمال بوستر أغنية أنا اشتريت

كشف المطرب  أحمد جمال عن كواليس أحدث أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا بعنوان “انا اشتريت” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وقال أحمد جمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تحمس بشكل كبير عندما عرضت عليه كلمات أغنية “أنا اشتريت” وانجذب لها بشكل كبير مشيرا أن الأغنية تعتبر لوناً جديدًا لم يقدمه إلى جمهوره من قبل.

وأضاف أن أغنية “أنا أشتريت” تعتبر أول تعاون يجمعه بكل من الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، والموزع الموسيقى كولبكس، مشيرًا إلى إنه كان مخوفا من تقديم هذا اللون لجمهوره لأنه لون مختلف وإيقاع الأغنية سريع بجانب الشكل الموسيقى المختلف، معربًا عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: “خد قلبي و هات اللي تجيبه ده كفايه انك تبقي حبيبه و يابخته يا حظه و يا هناه اللي انت هتبقي من نصيبه خد عيني اخطفها وسهرها ف عنيك الدنيا ومحورها وطبيعي ان الحاجه الحلوه بتقع في ايد اللي يقدرها انا اشتريت لا بصراحه انا حبيت قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك انا اشتريت لا ده انا بيك استكفيت كنت بدور لفيت و مشيت خطوة خطوة وراك انت لقطه بجد متتسابش لو سيبتك اخسر ماكسبش عيني شايفاك حلو وكامل مع ان الحلو مايكملش انت فرصه انت متتعوضش نسخه واحده انت ماتكررش اي حاجه عادي ممكن تحصل بس انت جمالك محصلش هات حتة من قلبك ليا هاتها و سيب الباقي ليا لو كانت حنيتك زايدة هات حبة انا محتاج حنية خد وقتك فكر و ارجعلي ده انا شايفك دايب وواقعلي عارف قيمتك عمال تتقل و انا عارف انك جاي تبيعلي”.

حفل أحمد جمال بمهرجان القلعة

وأحيا الأيام الماضية أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام.

المطرب أحمد جمال أحمد جمال انا اشتريت يوتيوب الدستور أغنية “أنا اشتريت”

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