"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما أمس الأربعاء

تنافس أمس الأربعاء 10 أعمال سينمائية، على صدارة شباك التذاكر، ليحل فيلم "فوي فوي فوي" في الصدارة، ومرعي البريمو في المركز الأخير.

إيرادات أفلام الصيف

حل في المركز الأول فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج والمخرج عمر هلال، حيث حقق 841 ألف جنيه، وفي المركز الثاني، فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني الذي حقق 274 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" بإيرادات 256 ألف جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وآخرين.

في المركز الرابع جاء فيلم "أولاد حريم كريم" بـ51 ألف جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته كل من مصطفى قمر وبشرى وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم وإخراج علي إدريس.

وفي المركز الخامس حل فيلم "بيت الروبي" الذي لا يزال ينافس منذ عيد الأضحى الماضي، حيث حقق مساء أمس الأربعاء، إيرادات 42 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات العمل منذ طرحه 126 مليون جنيه.

وحصل فيلم "مستر إكس" على إيرادات 8.600 جنيه، وهو العمل الذي انطلق عرضه في موسم عيد الأضحى أيضًا محققًا إيرادات كبيرة خاصة في السعودية.

وحل أخيرًا فيلم "مرعي البريمو"، بإيرادات 1700 جنيه.